Confinado no BBB24, Davi ganha homenagens no Carnaval de Salvador

O pessoal na casa mais vigiada do Brasil pode não ser muito fã do Davi, porém o brother caiu no gosto do público e até ganhou homenagens durante o Carnaval de Salvador. O motorista já conquistou mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, passando o número de Wanessa Camargo e Rodriguinho.

Agora, durante a folia que acontece na capital da Bahia, o confinado provou que está super popular. Vale lembrar que Davi é natural do Estado nordestino e tem se tornado uma verdadeira inspiração para os moradores locais. Para dar um gostinho de carinho, foram criadas algumas marchinhas com o seu nome e memes.

Além das músicas, Davi já foi citado por inúmeras celebridades nos trios elétricos que passaram pelas ruas de Salvador. O brother também virou fantasia entre os foliões, principalmente o meme Calma, calabreso, frase usada pelo confinado para se referir a Lucas Henrique.

Até o próprio Léo Santana se rendeu à brincadeirinha e testou as águas ao disparar para o público:

- Psiu, calma, calabreso. Torcida Davi! Torcida Davi!

Em resposta, o cantor ganhou vários gritos felizes e animados. Parece que o brother já conquistou mesmo o seu lugar no coração do público, né?