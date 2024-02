Após tropeços, São Paulo e Santos fazem clássico hoje

São Paulo e Santos fazem hoje, no MorumBis, mais um clássico pelo Campeonato Paulista de 2024. Apesar de tropeços na última rodada, os dois times vivem boa fase: o Tricolor quer manter o bom desempenho jogando em seus domínios, enquanto o Peixe quer segurar a liderança geral do campeonato. As equipes medem forças a partir das 19h30.

O Tricolor não sofreu nenhuma derrota no MorumBis durante a disputa do Brasileirão de 2023, e segue com o mesmo ritmo nesta temporada, seguindo invicto em casa no Paulistão. Apesar do bom retrospecto, o time não mantém a mesma constância fora de seus domínios, tanto que em sua última partida, contra a Ponte Preta, no sábado, o Tricolor saiu derrotado por 2 a 0, em Campinas.

Mesmo com o resultado adverso, o São Paulo se manteve na liderança do Grupo D do Paulistão, com 13 pontos, três atrás do adversário desta noite: o Santos. O Peixe é a melhor equipe da competição até agora, com 16 pontos, e lidera com folga o Grupo A, que tem o Ituano, com apenas quatro, na segunda colocação.

O Peixe também vem de tropeço, já que, com um jogador a mais, cedeu empate ao Mirassol, no domingo, em partida finalizada com empate por 2 a 2. Além disso, a equipe estará desfalcada de um de seus principais jogadores, Giuliano, que segue fora por lesão.