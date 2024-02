Corinthians tenta embalar e encara Botafogo fora de casa

Pelo Paulistão, o Corinthians tem a chance de buscar ainda mais tranquilidade antes do duelo contra o grande rival Palmeiras, que será disputado no próximo domingo. Após vencer a Portuguesa por 2 a 0 e quebrar uma sequência de cinco derrotas, o Timão vai até Ribeirão Preto, no Interior, onde enfrenta hoje o Botafogo-SP, a partir das 21h35, no Estádio Santa Cruz/Arena NicNet.

O Corinthians encerrou ontem a preparação para o duelo, válido pelo oitava rodada da competição. Com desfalques por suspensão e lesão, o Timão deve ter ao menos três novidades em sua escalação. Sem Fagner e Raul Gustavo, suspensos, e Diego Palacios e Pedro Raul, lesionados, o técnico António Oliveira deve promover as entradas do lateral-direito Léo Mana e do zagueiro estreante Gustavo Henrique, além do retorno do lateral-esquerdo Hugo.

O treinador ainda poderá contar com mais três reforços vindos da disputa do Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira, já que Matheus Donelli, Guilherme Biro e Giovane treinaram normalmente. Com seis pontos, o Corinthians ganhou fôlego contra o rebaixamento na vitória contra a Lusa, mas segue na última colocação no Grupo C da competição e, mesmo vencendo, seguirá na mesma posição, já que o Mirassol, terceiro colocado, tem 10 pontos.