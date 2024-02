‘Ano Novo’ começa: declaração do IR deve ser a 1ª providência

Se o ano começa depois do Carnaval, como muitos costumam dizer, então a primeira providência a partir da Quarta-Feira de Cinzas é pensar no IR (Imposto de Renda). A melhor maneira de acertar as contas com o Leão da Receita Federal é dentro do prazo, evitando atropelos de última hora que podem resultar em multa.

Até o fim deste mês as empresas devem entregar aos funcionários os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. O documento é base para que os assalariados possam preencher a declaração.

Neste ano, o período de entrega das declarações será aberto no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Parece ue está longe, mas chega rapidinho e, quem deixa para a última hora acaba correndo riscos desnecessários.

É sempre bom lembrar que o governo federal recentemene editou uma MP (Medida Provisória) que isenta do pagamento do IR os trabalhadores cuja renda mensal é de até R$ 2.824, o equivalente a dois salários mínimos por mês.

PROJETOS

Na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado há propostas de mudanças nas regras do IR que poderão ir a votação nos próximos dias.

Entre as proposituras que aguardam votação na CAE, estão a concessão de benefícios aos contribuintes que tenham dependentes com doenças raras, e a ampliação do rol de pessoas com deficiência beneficiadas com a isenção do IR sobre os proventos de aposentadoria ou reforma. Os projetos são de autoria do senador Flávio Arns (PSB-PR).

Outra PL que aguarda votação, a 1.726/2019, trata de tema semelhante. Originalmente, o texto do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) permitia deduções no IR para despesas com a instrução de pessoas do espectro autista. Porém, na CDH (Comissão de Direitos Humanos), foi aprovado o substitutivo do senador Flávio Arns que ampliou as deduções para despesas de educação e saúde de mães e pais de pessoas com deficiência e doenças raras. Na CAE, o relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), rejeitou a mudança feita no texto e foi favorável ao projeto original.

Já o PL 4144/2019, do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), permite que os contribuintes deduzam do IR as doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e eleva o limite de dedução dessas doações para 6% quando realizadas na declaração de ajuste anual. .

O PL 3.018/2021, do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), isenta a remuneração de professores de todos os níveis. Na mesma linha, o PL 1.324/2022, apresentado pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), reduz de 60% para 20% do rendimento bruto a base de cálculo presumida do IR para os transportadores autônomos de passageiros, como motoristas de aplicativos. As duas propostas tiverem parecer favorável. (com Agência Senado)