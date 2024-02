Vereador em São Bernardo, Afonsinho morre aos 61

O vereador Afonso Torres, o Afonsinho (PSDB), morreu na madrugada desta quarta-feira (14), vítima de câncer. Ele tinha 61 anos e estava em seu primeiro mandato em São Bernardo.

Há duas semanas, Afonsinho estava internado no Hospital 9 de Julho, na Capital, diante do agravamento da doença. Nos últimos dias, quadro de pneumonia agravou o estado de saúde do tucano.

Afonsinho foi assessor parlamentar do prefeito Orlando Morando (PSDB), no mandato de deputado estadual. Lançou candidatura a vereador em 2016, ficou como primeiro suplente e foi nomeado por Morando como subprefeito do Rudge Ramos, sua base eleitoral. Novamente se candidatou à vereança, em 2020, e se elegeu.

Afonsinho deixa a mulher, Rose, e os filhos Arthur e Afonso Neto.

O velório acontece a partir das 10h, no hall da Câmara de São Bernardo. O sepultamento está marcado para o cemitério do Jardim das Colinas, às 16h.