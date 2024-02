Parlamentares esticam feriado e voltam no dia 19

Os 513 deputados e os 81 senadores voltam a se reunir para comissões e sessões no Congresso a partir do dia 19, segundo a agenda disponível das duas Casas consultadas na tarde de ontem. Assim, os parlamentares esticam o recesso de carnaval e retomam as atividades legislativas cinco dias depois da Quarta-Feira de Cinzas.

De acordo com informações do Senado, a próxima semana começa com uma sessão a partir das 14h, mas não deliberativa - ou seja, reunião destinada a discursos, leitura de proposições e outros assuntos de interesse político e parlamentar. Por enquanto, três senadores aparecem como inscritos: Eduardo Girão (Novo-CE), Paulo Paim (PT-RS) e Flávio Dino (PSB-MA).

Na Câmara, a movimentação ocorre apenas a partir do dia 21, conforme agenda. Na ocasião, haverá "reunião da bancada feminina e órgãos parceiros para fazer um balanço dos avanços obtidos em 2023 e debater as perspectivas para a sessão legislativa de 2024".

Quando voltarem ao trabalho, parlamentares terão temas espinhosos para tratar, como a medida Provisória (MP) 1.202/2023, que discute a reoneração da folha de pagamentos e gera embate entre Executivo e Legislativo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.