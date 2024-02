Recado contundente

Faltam nove meses para as eleições municipais. Dado o acirramento das disputas recentes e no contexto político que se desenha no Grande ABC, é imperativo que os pré-candidatos a prefeito e a vereador nas sete cidades estejam abertos ao diálogo e à reflexão sobre as demandas sociais prementes da região. Nesse sentido, a entrevista concedida ao Diário pelo bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini, por ocasião do lançamento da Campanha da Fraternidade de 2024, cujo tema é ‘Fraternidade e Amizade Social’, ressoa como um chamado à consciência e ao comprometimento com a resolução dos problemas que afligem especialmente as classes menos favorecidas da população.

Em suas palavras, dom Pedro destaca a importância do engajamento social por parte dos líderes políticos, enfatizando que soluções efetivas não podem ser alcançadas mediante discursos ideológicos que muitas vezes apenas mascaram um profundo desdém pelas camadas mais vulneráveis da sociedade. O apelo do bispo diocesano é claro: é hora de priorizar a ação concreta em prol daqueles que mais necessitam, em detrimento de agendas políticas que alimentam divisões e promovem o ódio. Pré-candidatos das sete cidades, independentemente de suas convicções religiosas, deveriam ouvir o que tem a dizer o líder dos católicos no Grande ABC – mal, a mensagem não há de fazer.

É preciso que escutem não apenas as palavras, mas também o clamor por justiça social e solidariedade que ecoa das declarações do bispo. Mais do que nunca, é hora de colocar os interesses da comunidade acima de quaisquer interesses pessoais ou partidários. É preciso que políticos que desejam disputar o voto popular reflitam sobre o papel que desejam desempenhar na construção de um futuro mais justo e inclusivo para a região. Que se comprometam não apenas com promessas vazias, mas com ações concretas que visem à melhoria das condições de vida dos que mais necessitam. O convite está feito: ouçam e absorvam a mensagem de dom Pedro, e ajam em consonância com os valores que ela encerra.