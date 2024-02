Parques ficam lotados no último dia de Carnaval

Os parques do Grande ABC ficaram lotados no último dia de Carnaval. Espaços foram os preferidos de quem preferiu aproveitar o dia ensolarado longe da folia. As áreas verdes foram tomadas por famílias em busca de diversão com crianças e pets, ou para a prática de esportes ao ar livre.

Rafael Francisco, 20 anos, morador da Vila Alzira e pai da pequena Maria Julia, de 1 ano, levou a bebê ao Parque Central. “Estamos aproveitando o feriado para fazer programas com a família”, explica.

Jéssica Farinelli, 32, teve a mesma ideia. Mãe de Leonardo, que tem 6 meses, e Luca, de 6 anos, a moradora da Vila Assunção diz que trouxe filhos, marido e cachorro ao Parque Central “só para passear um pouquinho, brincar no parquinho e aproveitar o dia bem cedinho”, conclui.

No Parque Celso Daniel, José Pereira Moraes, 58, comerciante de batatas no interior da área verde, conta que, apesar da maior quantidade de pessoas no espaço, as vendas não foram tão boas. “Não está lá aquelas coisas. Acho que o pessoal está um pouco sem dinheiro, ou com muito gasto por causa o final de ano que passou, então percebo que estão maneirando, mas não posso reclamar”, conclui.

Elisângela Maria dos Santos, 44, concorda com José. A artista, que trabalha com pinturas faciais em crianças, há 10 anos frequenta o Parque Celso Daniel a trabalho e conta que o dia mais movimentado foi sábado, e que comparado a 2023, este Carnaval não atraiu tanto público ao espaço. “Foi bem fraco comparado a anos anteriores, principalmente ao ano passado. Acho que ficou faltando algum evento para atrair as famílias e crianças”, afirma a artista.