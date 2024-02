Real Madrid vence o RB Leipzig fora de casa pelas oitavas e mantém 100% na Liga dos Campeões

Maior campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid demonstrou como jogar a principal competição entre clubes da Europa nesta terça-feira. Jogando na casa do adversário, a RB Arena, o time espanhol venceu o Leipzig por 1 a 0, manteve os 100% de aproveitamento na competição e agora joga em casa com vantagem do empate para avançar às quartas de final.

O Real Madrid sofreu um gol logo no começo que foi anulado por impedimento, viu o Leipzig finalizar mais e contou com uma grande atuação de seu goleiro, Lunin. Com Bellingham lesionado, o técnico do time espanhol, Carlo Ancelotti, escalou Brahim Diaz. Sem seu artilheiro na Liga dos Campeões, o Real Madrid apostava nas jogadas em profundidade com os atacantes brasileiros Vinicius Jr. e Rodrygo.

O Leipzig, porém, exercia forte marcação, e os brasileiros tinham pouco espaço. As duas finalizações do Real no gol no primeiro tempo foram após uma cobrança de escanteio, com Camavinga, e um chute de fora da área do alemão Kroos.

O momento de maior liberdade de Vinicius Jr. aconteceu já no final da primeira etapa. Após ataque do Leipzig, Openda ficou caído em campo, o Real não parou o lance e o brasileiro finalizou para fora após puxar o contra-ataque e receber passe de Valverde.

O time alemão chegou mais perto do gol do que o Real e aos 2 minutos chegou a balançar as redes. Após cobrança de escanteio, o goleiro Lunin espalmou para fora da área. No rebote, a bola foi cruzada e Sesko, livre, marcou de cabeça. O auxiliar marcou impedimento e o VAR confirmou a anulação do gol.

Além do gol anulado, o atacante esloveno apresentou boa movimentação, ora aparecendo pela esquerda ora pela direita. Foram dele as melhores chances do Leipzig do primeiro tempo que pararam no goleiro Lunin.

Os times voltaram para o segundo tempo sem alterações, e o Leipzig novamente começou pressionando, mas o Real Madrid abriu o placar com uma jogada individual de Brahim Diaz.

Aos 3 minutos, o substituto de Bellingham iniciou o lance pela direita. Escapou da trombada do primeiro marcador, na diagonal em direção ao gol enfrentou a marcação de outros quatro e finalizou de perna esquerda no canto, sem chance para o goleiro Gulacsi. Um golaço.

O Leipzig buscava o ataque, mas começou a ceder espaços que foram raros no primeiro tempo. Rodrygo e Vini Jr. começaram a aparecer em jogadas mais perigosas. Aos 18 minutos, após saída de bola errada do time alemão, Vini deu bom passe para o compatriota, que finalizou para fora.

Em contra-ataque aos 26, o Real Madrid chegou perto do segundo gol. Vini Jr. recebeu pela esquerda, já dentro da área, driblou o zagueiro e finalizou de pé direito. A bola bateu na trave e no rebote, a defesa do RB Leipzig afastou o perigo.

Em casa, o time alemão pressionou. Aos 35 minutos, o meia Xavi Simons chapelou o jogador do Real e finalizou para a defesa de Lunin. Na sequência, Brahim Diaz abandonou a bola no meio campo após sentir uma contusão. O Leipzig também não parou a jogada, e Sesko finalizou para nova defesa do goleiro. O lance causou revolta dos jogadores do Real, e Brahim Diaz acabou substituído.

Lunin voltou a fazer outra grande defesa em finalização de fora da área de Haidara, que entrou no segundo tempo. A bola foi em direção ao ângulo direito, mas o goleiro mandou para escanteio. Real Madrid e Leipzig fazem o segundo jogo das oitavas de final no dia 6 de março, no Santiago Bernabéu.