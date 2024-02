Prédio de 19 andares é evacuado na Praia Grande após 'colapso estrutural'

Um prédio residencial de 19 andares foi evacuado na tarde desta terça-feira, 13, na Praia Grande, no litoral de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, colunas do edifício estavam danificadas e não há vítimas. O imóvel de 19 andares fica na Avenida Jorge Hagge, no bairro Aviação.

A Defesa Civil de Praia Grande foi acionada e informou que o imóvel estava com "colapso estrutural" em cinco colunas instaladas no subsolo da edificação.

O imóvel fica localizado em uma avenida perpendicular à avenida Presidente Castelo Branco, que dá acesso à beira mar na cidade da Baixada Santista.