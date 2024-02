Paolla Oliveira prestigia trio elétrico do namorado, Diogo Nogueira

Ela não para! Paolla Oliveira mostrou que está com tudo no Carnaval 2024. A atriz curtiu camarote, desfilou pela Grande Rio e até acompanhou o trio elétrico do seu namorado, o cantor Diogo Nogueira.

Para aproveitar e prestigiar o amado, Paolla arrasou com um look super confortável e ousado na cor preta. Além de um brinco de argola, no mesmo tom de sua roupa.

Comemorando 45 anos de Clube do Samba Oficial. Tá lindo demais!!

Vale pontuar que o trio passou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.