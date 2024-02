Angélica homenageia musas do Carnaval 2024: São exemplos de determinação e superação

Elas merecem demais! Nesta terça-feira, dia 13, Angélica usou as suas redes sociais para homenagear as musas que desfilaram - e deram um verdadeiro show no Carnaval.

No feed do seu Instagram, a apresentadora postou diversos fotos e vídeos de algumas artistas, como Paolla Oliveira, Sabrina Sato, Jojo Todynho e Viviane Araujo.

Celebrando o poder, a força e a representatividade das mulheres do nosso carnaval! Elas são mais do que simples figuras de destaque, são verdadeiras guerreiras que carregam consigo a alma e a tradição do samba.

E encerrou:

Além de deslumbrantes no samba no pé, são exemplos de determinação e superação, inspirando milhares de mulheres com sua presença marcante e seu talento inegável. Um brinde a essas mulheres incríveis que fazem o nosso coração bater mais forte durante o carnaval.

Através dos comentários, Paolla agradeceu o carinho da apresentadora:

Ah minha linda, que honra a minha de poder além de viver tudo isso, ainda compartilhar com outras mulheres um pouco da minha alegria. E das minhas garras afiadas.

Jojo Todynho também deixou uma mensagem à apresentadora:

Obrigada por todo carinho.