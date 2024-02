Prince Jackson divulga primeira imagem de cinebiografia sobre Michael Jackson

Nesta terça-feira, dia 13, Prince Jackson atiçou a curiosidade dos fãs de seu pai, Michael Jackson, ao mostrar a primeira imagem do longa que vai contar a história do Rei do Pop.

Por meio das redes sociais, o herdeiro de Michael compartilhou uma foto tirada pelo fotógrafo oficial do artista, do sobrinho do cantor caracterizado como ele. O papel principal da cinebiografia, será feita por Jaafar Jackson, primo de Prince.

Na legenda, o irmão de Paris contou que está muito animado com o que está sabendo do filme:

Estou muito animado por compartilhar a primeira imagem de Michael Movie estrelado pelo meu primo, Jaafar Jackson! Este projeto teve tantos momentos especiais para mim e para todos os envolvidos. Esta foto foi tirada pelo fotógrafo de shows do meu pai que esteve lá para o último ensaio do meu pai e para a primeira apresentação do Jaafar! Obrigado a todos pelos parabéns! Um obrigado especial ao meu primo Jaafar Jackson, te ver atuar e trabalhar é o mais perto que alguma vez estive de ver o meu pai se apresentando e tem sido um sonho se tornando realidade! Orgulhoso de você primo!