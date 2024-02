Fabiana Justus se emociona ao reencontrar filho caçula: Exatamente o que eu precisava

Em meio ao tratamento de leucemia, Fabiana Justus compartilhou imagens de momentos em família que viveu nos últimos dias. A influenciadora mostrou um vídeo de quando reencontrou com o filho caçula, Luigi, de apenas cinco meses de vida.

No vídeo que Fabi compartilhou, ela aparece muito emocionada, com lágrimas nos olhos segurando o pequeno nos braços e em seguida passa algum tempo com ele no colo em silêncio.

Ontem, antes das meninas chegarem, fiquei um tempo só com o Luigi. Esse menino não existe! Parece que ele sabe exatamente o que eu preciso. Ficou grudado em mim... quietinho. Era exatamente o que eu precisava para me dar mais energia para continuar focada no tratamento. Meus filhos me dão toda a força que eu preciso! Que delícia de dia que foi ontem. Quanta emoção!

Aniversário das gêmeas

Na última segunda-feira, dia 12, as gêmeas Chiara e Sienna, filhas de Fabiana Justus e Bruno D'ancona, celebraram mais um ano de vida. As herdeiras visitaram a mãe para passar o quinto aniversário ao lado dela.

Que dia especial! Cinco anos de idade das minhas princesas! E pude comemorar com elas! Chiara e Sienna, minhas pequenas grandes meninas... vocês me enchem de orgulho que não cabe no peito! Todos os dias eu aprendo com vocês. Todos os dias vocês me emocionam. Estar com vocês é o que me motiva, o que me dá força. O amor CURA! Deus abençoe vocês em todos os dias da vida de vocês. O dia é de vocês mas o presente quem ganhou fui eu... pude estar pertinho dos meus três filhos, para dar um gás para os próximos dias! Ano que vem comemoramos sem máscaras, sem estarmos no hospital, só com muita alegria e gratidão! AMOR que não cabe no peito!

A filha de Roberto Justus tem compartilhado vários momentos com a família enquanto está internada no hospital.