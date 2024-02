Buenos Aires vai ser a sede da final da Copa Libertadores de 2024

A AFA (Associação de Futebol Argentino) divulgou, nesta terça-feira, em suas redes sociais, que a final da Copa Libertadores da América deste ano será disputada em Buenos Aires, capital da Argentina.

"É oficial. Que alegria recebermos em nosso país a final da Libertadores", festejou a entidade argentina em sua conta no X.

Esta será a primeira vez que a decisão da principal competição de clubes da América do Sul será disputada em solo argentino desde que se joga em partida única.

A última vez que Buenos Aires recebeu a final foi em 2018. No primeiro duelo, em La Bombonera, Boca Juniors e River Plate empataram por 2 a 2. O segundo duelo, anteriormente previsto para o Monumental de Nuñez acabou sendo disputado em Madri, na Espanha, no Santiago Bernabéu, com vitória do River por 3 a 1.

Ano passado, o Fluminense se sagrou campeão da Libertadores, pela primeira vez, ao bater o Boca Juniors, no Maracanã, por 2 a 1.

Nas últimas 12 edições, em apenas um ano o campeão não foi um time brasileiro ou argentino. Em 2016, o Atlético Nacional, da Colômbia, ficou com o título.

Os times argentinos somam 25 títulos da Libertadores, contra 23 dos brasileiros. Os uruguaios acumulam oito, enquanto colombianos e paraguaios têm três cada. Chilenos e equatorianos venceram uma vez cada.