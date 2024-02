Xuxa Meneghel afirma estar decepcionada com Baby do Brasil após polêmica com Ivete Sangalo: Dá vergonha de atitudes como essa

Não há dúvidas de que Ivete Sangalo e Baby do Brasil protagonizaram o maior bafafá do Carnaval 2024, né? E a polêmica não foi comentada apenas pelos internautas, viu. Até mesmo Xuxa Meneghel expressou sua opinião sobre a polêmica e afirmou estar desapontada com Baby do Brasil.

Tudo começou quando as duas cantoras estavam em trios elétricos em Salvador, quando Baby disse para o público procurar Deus porque o apocalipse está próximo. Sem graça, Ivete então afirmou que iria macetar o apocalipse, fazendo referência à sua música, Macetando.

O diálogo dividiu opiniões na internet e Xuxa se manifestou nas redes sociais, deixando um comentário no perfil do reverendo Caio Fábio D' Araújo Filho.

Me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou, sempre tive muito carinho por ela e hoje? tenho certeza que decepção faz parte do seu nome... Veveta foi simplesmente linda e educada também.