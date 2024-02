Leticia Spiller grava para documentário sobre as Paquitas: Me emocionei

Para os amantes de documentários sobre a cultura brasileira, o Globoplay está produzindo uma nova série com base no ponto de vista das jovens que viviam as Paquitas. Falando sobre o programa, Leticia Spiller contou que gravou alguns relatos diferentes sobre sua vida, segundo o jornal O Globo:

Primeiro gravei sozinha, depois com as integrantes mais conhecidas e que ficaram mais tempo, como eu e a Andreia Veiga. E, por último, gravei com meninas de todas as gerações de Paquitas.

Continuando com a história das Paquitas, Spiller revelou que se emocionou ao gravar para a série documental Para sempre tão bom:

Esse documentário de agora é sobre a visão de nós, Paquitas, meninas que trabalhavam duro e faziam muito, muito sucesso. Foi uma descarga emocional muito grande e me emocionei, de fato, em diversos momentos.

Sem fugir de polêmicas, Leticia relembrou seus comentários sobre Marlene Mattos, que geraram alvoroço na web. Isso porque a atriz e ex-assistente de palco de Xuxa, revelou que tinha medo da empresária.

É bem isso que está dito, não tem o que tirar nem acrescentar.