Neguinho da Beija-Flor explica motivo de ter recusado entrar no estúdio da Globo após desfile de Carnaval

Sem papas na língua, Neguinho da Beija-Flor usou as redes sociais para afastar qualquer boato e explicar o motivo de ter recusado entrar no estúdio da TV Globo após o desfile da Beija-Flor no Carnaval carioca.

Após rumores de que o cantor teria até passado mal e sofrido infarto, ele disparou:

- Galera, está rolando um papo aí, um boato de que eu passei mal, que eu infartei, eu nada? Mas eu estou aqui beleza? Isso é tudo conversa fiada! Eu só não quis entrar ali na cabine da Globo porque eu estava com o corpo muito quente e a cabine da Globo estava muito gelada, e eu tenho show. Além disso, estou indo para o Acre na terça-feira de Carnaval e posso pegar um resfriado.