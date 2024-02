Thais Fersoza se declara para Michel Teló após renovação de pedido de casamento durante Carnaval

Casal super apaixonado! Na última segunda-feira, dia 12, Michel Teló renovou o pedido de casamento com Thais Fersoza. Enquanto se apresentava no bloco Bem Sertanejo, o cantor decidiu se colocar de joelhos e entregar outro anel à amada.

Os dois estão juntos desde 2012, depois de se conheceram em outro bloco de Carnaval e engatarem um romance que foi selado em casamento em 2014. Agora, Michel renovou os votos deles em um novo lindo pedido que teve a presença dos filhos do casal, Melinda e Teodoro.

Os dois se emocionaram muito no momento que aconteceu na última segunda-feira, dia 12, mas foi nesta terça-feira, dia 13, que a apresentadora decidiu compartilhar sua declaração ao amado.

Com um vídeo que mostra os momentos divertidos da família antes de Teló fazer o pedido oficial, Thais apareceu dançando com os filhos e se divertindo, quando é pega de surpresa pela pergunta:

- A senhora aceita casar comigo de novo?

Sem perder um segundo para pensar, ela rapidamente responde:

- Sempre. Todos os anos. Para sempre.

Muito fofos, né? Mas a fofura mesmo foi na legenda cheia de amor e carinho publicada por Thais:

Momentos antes de ser pedida em casamento e ficar noiva (de novo). Que carnaval! Mais um para história. Marido amado, amor da minha vida! Que surpresa mais linda? Foi tão emocionante, tão especial, perfeito! Cada detalhe pensado com tanto carinho? Eu via e sentia claramente toda sua dedicação, sua entrega, sua emoção? Nunca vou esquecer o seu olhar.. Eu foquei no seu rosto, na sua boca, nos seus olhos... Te senti por inteiro, no seu toque, na sua respiração? Na nossa dança, nossa cumplicidade e o nosso jeitinho que eu amo e admiro demais! Que sorte a nossa ter um ao outro... Nossa família... Nosso sonho realizado! E tá só começando? Te amo infinito, meu marido, meu amor! Obrigada por esse dia e por todos os outros... Obrigada por me conhecer tanto! Obrigada por construir essa história tão linda juntinho de mim! Que nossa família siga sempre assim... Se amando, se respeitando, se cuidando e bem juntinha... Bem do nosso jeito!