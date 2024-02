Preço do ingresso em Maringá para Cianorte x Corinthians pela Copa do Brasil irrita torcedores

Várias faixas com frases de protestos foram colocadas nos portões do Estádio Willie Davids, em Maringá, onde será disputado o jogo entre Cianorte e Corinthians pela primeira fase da Copa do Brasil, dia 22. O motivo das reclamações é o alto preço dos ingressos. O bilhete mais barato custa R$ 190,00.

A diretoria do clube paranaense informou que quem doar um quilo de alimento não perecível, além de crianças de 3 a 12 anos e idosos de 60 a 64 anos, estudantes e doadores de sangue pagam meia-entrada. As vendas começaram nesta segunda-feira.

A partida será disputada no Estádio Willie Davids porque o Estádio Albino Turbay, em Cianorte, pode receber no máximo 2,5 mil torcedores. O clube paranaense tomou esta mesma atitude em 2005 quando também enfrentou o Corinthians pela Copa do Brasil.

Na oportunidade, o Cianorte venceu o Corinthians, com Tevez, Carlos Alberto, Roger e Fábio Costa, por 3 a 0, mas acabou eliminado, ao ser goleado, no Pacaembu, no jogo de volta, por 5 a 1. Desta vez, a vaga será disputada em jogo único e o time paulista joga pelo empate.