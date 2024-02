Rodovia dos Imigrantes apresenta congestionamento no sentido São Paulo

Segundo o último boletim da Ecovias (10h), há trânsito intenso entre o km 56 ao km 48 para quem volta à Capital pela Imigrantes nesta terça-feira de Carnaval (13). Pelo alto fluxo de veículos na via, a concessionária recomenda aos motoristas de caminhões e carretas a utilização do trecho de serra da Anchieta.

Nesta manhã, a pista Sul da Imigrantes está bloqueada na serra. Com isso o SAI entrou em Operação 2x5 - ou seja, a descida dos turistas é realizada apenas pela pista Sul da Via Anchieta. Já a subida de serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.

Vale destacar ainda que, por motivos operacionais, a alça da via Anchieta no km 39 sul com acesso a Interligação Planalto sentido rodovia dos Imigrantes e alça de retorno da rodovia dos Imigrantes no km 40,2, sentido litoral, estão bloqueadas.

FERIADO

De acordo com a concessionária, desde à 0h de quinta-feira (8), quando se iniciou a contagem, mais de 421,9 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de mais de 293,9 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 1,7 mil veículos e subiram mais 5.3 mil veículos.