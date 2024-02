Ferrari apresenta modelo para a temporada 2024 da Fórmula-1, o último antes de Lewis Hamilton

A Ferrari apresentou nesta terça-feira, de forma virtual, o 'SF-24', novo modelo para a disputa da temporada 2024 da Fórmula 1. Este será o último carro da tradicional equipe italiana antes da chegada do heptacampeão Lewis Hamilton em 2025.

O bólido será dirigido pelo monegasco Charles Leclerc, que renovou seu contrato em janeiro, e pelo espanhol Carlos Sainz, que será substituído por Hamilton ano que vem. Eles terão a missão de tentar quebrar a hegemonia do tricampeão Max Verstappen com a Red Bull.

O SF-24 mantém a clássica e histórica cor vermelha, mas reúne detalhes em branco e amarelo que, além de terem função estética, representam uma ligação com Modena (Emilia Romagna, norte da Itália), cidade natal de Enzo Ferrari (1898-1988), fundador da equipe. A cor preta, por outro lado, perde destaque, pois está apenas no

parte inferior do carro e no halo protetor.

"Gosto muito da aparência do carro, incluindo as partes brancas e amarelas na carroceria", disse Leclerc. "Mas é claro, o que realmente me interessa é como ele se comportará na pista, pois isso é tudo que importa. O SF-24 deverá ser menos sensível e mais fácil de dirigir e para nós, pilotos, é disso que você precisa para ter um bom desempenho. Espero que o carro seja um passo à frente em diversas áreas e pela impressão que tive no simulador acho que estamos onde queremos estar. Nesta temporada o objetivo é estar sempre na frente e quero dar nossos fãs têm muito o que comemorar, dedicando-lhes as vitórias nas corridas."

Sainz não conteve a ansiedade. "Com certeza a primeira vez que você vê um carro é sempre um momento especial. É a primeira vez que você vê as formas, vê as cores, vê como vai ficar - o que você vai dirigir para 2024. Vi um visual completamente diferente tanto na forma, mas também no design e isso me entusiasma porque mal posso esperar para dirigi-lo. Estou ansioso por este momento nos últimos meses e finalmente está acontecendo."

O francês Fred Vasseur, chefe da equipe Ferrari, preferiu conter o entusiasmo e foi duro nas primeiras palavras. "Ainda não consigo ver nada na bola de cristal porque não me deram o manual! Mas precisamos continuar a progressão que tivemos no final da temporada de 2023. Precisamos ser capazes de marcar mais pontos, ter melhor desempenho, com certeza, ser mais eficientes - foi provavelmente a maior fraqueza do ano passado."

A temporada 2024, com 24 provas no calendário oficial, começará em 29 de fevereiro, com os primeiros treinos livres do GP do Bahrein. A etapa de São Paulo, em Interlagos, acontece entre 1 e 3 de novembro.