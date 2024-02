Madrugada do BBB24 é marcada por lavação de roupa suja, conversas e choros

Só porque é Carnaval os brothers não vão discutir? Claro que não! A madrugada desta terça-feira, dia 13, teve discussão sim depois da diamina do Sincerão, onde os participantes começaram a lavar roupa suja.

Tudo que foi falado ao longo da brincadeira foi levado para o coração e alguns confinados continuaram repercutindo as falas mesmo após o fim do game. Por exemplo, Raquele não ficou nada feliz ao ser chamada de planta por Marcus Vinicius e foi tirar satisfação com o líder.

Segundo o brother, ela e Michel se venderam por causa de uma pulseira VIP e, por esse motivo, eles não seriam mais seus aliados ou amigos dentro do jogo. Bem irritada, Raquele respondeu:

- E o que você tem a ver com isso? M***a nenhuma! Aqui a gente faz o que a gente fizer. Eu já estou de saco cheio, vocês vivem me sabotando nesse jogo.

O clima ficou bastante pesado entre eles, mas logo depois os dois começaram a chorar e se emocionaram ao pedirem desculpas pela situação e pelos gritos que eles trocaram.

- Eu não quero ver você brava, uma coisa que você não é. Desculpa eu.

No quarto, em conversa com a Isabelle, Davi confessou que não consegue confiar em nenhum outro brother do confinamento. O motivo? Ele acredita que nenhuma amizade seja verdadeira, afinal, todos estão ali pelo mesmo motivo: vencer o programa.

- Não confio em ninguém, aqui é jogo. Nego me bota no paredão de novo, aqui é jogo. Eu estou aqui para jogar. Não consigo olhar na cara e confiar. Hoje você falou uma coisa que é certa: As amizades são muito rasas.

Também rolou choro nesta madrugada. Em conversa com Michel, Matteus se mostrou bastante incomodado por ter sido escolhido para o Castigo do Monstro com a justificativa de que ele mantém amizade com Davi.

Vale lembrar que o brother já teve embates com quase todos os confinados e chegou a ser excluído de momentos onde o grupo estava quase todo junto. Porém, para Matteus, esse não é o tipo de comportamento que ele concorda:

- O pessoal me dá três, quatro plantas. Mas eu estou pouco me lixando. Eu sei o jeito que eu sou, o que eu passei para estar aqui. [...] Mas eu não vou pisar em ninguém porque eu quero me mostrar para o público. Não é o meu jeito.

Matteus continuou dizendo que não concorda com o comportamento da casa com Davi e que, mesmo com a desaprovação da maioria, ele seguirá seguindo o próprio coração.

- Eu vou fazer assim, se as pessoas acharem legal, ok. Se não acharem, eu sigo a minha vida. Mas eu sigo minha vida de cabeça erguida e pezinhos no chão. De que adianta eu pisar na pessoa, acabar com a sonho de uma pessoa, ou às vezes a pessoa sair com um trauma para o resto da vida.

Os dois se emocionaram bastante e Matteus ainda confessou que ficou chateado com Michel após o brother se afastar porque o gaúcho manteve amizade com Davi:

- Tu me julgou por uma coisa nada a ver. Idiota, eu achei idiota! Tipo, tu me julgou: Ai, porque tu anda com Davi e eu me senti arriscado. Mas por que tu não falou comigo?

Em outro momento das conversas, Wanessa falou um pouco sobre o pai, Zezé Di Camargo. Em papo sobre preconceito a relações homossexuais, a cantora disse que seus pais são muito cabeça aberta para o assunto:

- Não é comum. Eu até entendo porque vou ser sincera. Eu tinha uns 12 anos quando vi um beijo e fiquei olhando porque era diferente, na segunda acostumei e na terceira já... É costume. A gente precisa mostrar também para naturalizar, para trazer do lado que é natural. Mas meus pais não são. Meu pai nunca foi [preconceituoso]. A gente vem de um meio, mas a minha mãe e meu pai contrários. São muito cabeça aberta.

Na sequência, a sister lembrou o dia em que o artista foi a um show seu que acontecia em uma balada gay:

- Ele não olhava o show. Acho que foi a primeira vez. [...] Mas é bonitinho. É isso que estou falando, naturalizar. E eu: Pai, foi de boa?. Ele: Normal, só estava me acostumando porque foi a primeira vez que vi tanta gente se beijando. Depois a gente acostuma ver. Nunca vi meu pai ter preconceito com ninguém na vida.