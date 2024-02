Na luta para escapar da degola, Sto.André empata com Verdão

Após três derrotas em sequência, o Ramalhão voltou a pontuar no Paulistão ontem à noite, quando empatou por 1 a 1 com o Palmeiras, o atual campeão, em jogo realizado no Bruno Daniel. Flaco López fez para os visitantes e Lohan, para os donos da casa. O Ramalhão segue na lanterna do Estadual.

Esta foi a segunda partida do Santo André sob o comando de Márcio Fernandes. E o técnico fez mudanças. Afonso, que atuou como zagueiro na maior parte dos jogos, foi usado como lateral-direito, e o defensor João Victor, que tinha sido reserva em todas as rodadas, iniciou o confronto entre os titulares.

O Palmeiras começou dominando as ações da partida, com mais de 70% da posse de bola e dez finalizações na primeira etapa, mas parava na forte defesa andreense. Logo nos primeiros dez minutos, o Ramalhão teve uma chance com o atacante Léo Passos, que chutou forte na entrada da área e forçou uma boa defesa do goleiro Weverton.

Aos 23 minutos, o goleiro do time andreense, Luiz Daniel, fez uma defesa difícil após cabeceio de Flaco López e manteve o empate no placar. Logo depois, aos 25 minutos, o Palmeiras achou uma boa oportunidade pelo lado esquerdo, com um cruzamento, mas o atacante argentino perdeu a chance de novo, quando mandou a bola para a linha de fundo.

O Verdão parecia confirmar o favoritismo e encaminhava a vitória logo no primeiro minuto da segunda etapa, após um bom cruzamento de Caio Paulista, que deixou o atacante Flaco López livre para estufar as redes com um carrinho. Esse foi o quarto gol do argentino no torneio, que se tornou o vice-artilheiro da competição estadual.

Logo após sofrer o gol, Bruno Michel encontrou uma boa oportunidade com uma jogada individual na área palmeirense, quando chutou forte com o pé esquerdo e foi parado com uma defesa de Weverton.

O goleiro Luiz Daniel continuou a ser o destaque do Ramalhão e, aos 25 minutos evitou que o Alviverde aumentasse o placar com uma sequência de defesas difíceis na tentativa de Gustavo Gómez após escanteio.

Com um forte cabeceio no escanteio cobrado por Robinho, o atacante do Santo André, Lohan, que entrou na segunda etapa, empatou a partida aos 43 minutos, superando Weverton, que havia operado uma grande defesa no lance anterior, para evitar o gol do Ramalhão. Este foi o primeiro gol do camisa 19 no Paulista.

Este foi o terceiro empate do Ramalhão no ano e com o resultado, o clube do Grande ABC continua na zona de rebaixamento do torneio e segue na quarta posição do Grupo A, mas empatou com a Portuguesa em número de pontos conquistados, se mantendo na luta contra a degola. Já o Alviverde continua líder do grupo B, com 14 pontos e um jogo a menos que a Ponte Preta. Na classificação geral, segue na segunda colocação, atrás do Santos.

O Ramalhão volta a campo na quinta-feira, às 19h30, contra o Guarani, em Campinas. Na mesma data, o Palmeiras encara o São Bernardo, no 1º de Maio.