Após ser acusado de trair esposa durante Carnaval, Marcelo Adnet se pronuncia sobre vídeo beijando outra mulher

Se teve um nome que deu o que falar no Carnaval 2024 foi o de Marcelo Adnet. Todos os holofotes se voltaram para o humorista após ele ser flagrado beijando uma mulher que não era a sua esposa, Patrícia Cardoso, enquanto curtia os desfiles na Marquês de Sapucaí do Rio de Janeiro no último sábado, dia 10. Após tanto bafafá de traição, Adnet decidiu se pronunciar e e afirmou que ele e Patrícia já estavam separados antes da folia começar.

Eu estou solteiro e não falo da minha vida pessoal nunca, mas já que está rolando esse bafafá aí, quero dizer que eu estou solteiro e estou muito feliz com esse momento, com esse desfile, disse à Globo.

Contudo, o vídeo de Marcelo beijando a misteriosa mulher parece ter surpreendido e magoado Patrícia, já que ela publicou nas redes sociais:

Estou ótima, galera. Só que não. Juntas somos mais.

E vale lembrar que, durante os dias de folia, Dani Calabresa, ex-esposa do humorista, que também foi traída anteriormente, apareceu abraçando Patrícia em um dos camarotes da Sapucaí.

Inclusive, segundo o Portal Leo Dias, esta não foi a primeira vez que Adnet foi visto em clima de intimidade com outra mulher nos últimos tempos. O artista foi filmado aos beijos em um restaurante em Portugal. O colunista afirmou que recebeu as imagens na semana que antecedeu o Carnaval, mas decidiu poupar Adnet.

- Mandei pra ele, através de amigos, pedindo para ele segurar a onda. Mas ele não segurou a onda.