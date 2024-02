Tradição familiar é uma das marcas do Bloco das Bruacas

O Bloco das Bruacas alegrou a segunda-feira de Carnaval em Paranapiacaba. Os cerca de 1.000 foliões percorreram as ruas da parte baixa da histórica vila ferroviária tocando marchinhas e com os homens vestidos de mulher.

Segundo Ariovaldo Gomes ‘Pulga’, um dos fundadores do bloco, a folia está no sangue. “Já estamos treinando a molecada para a tradição não morrer, meu filho Mário já está tocando na banda e meus netos também. Eu trago minha família toda”, afirmou.

O bloco foi originalmente criado em 1978, era chamado Bloco das Mocreias e acontecia em Ribeirão Pires, porém por conta de desentendimentos, os três amigos Pulga, Leco e Carioca o trouxeram para Paranapiacaba e colocaram o nome de Bloco das Bruacas.

“Eu sou o único vivo dos três e tenho certeza que eles devem estar muito orgulhosos do que estamos fazendo, mais de 500 pessoas juntas cantando e tocando. Já me emocionei várias vezes ontem e hoje”, contou Pulga.

A Prefeitura de Santo André auxiliou no projeto fornecendo o carro de som e ajudando com a logística para o desfile do bloco nas ruas, já os custos da banda são divididos entre os comerciantes da vila.

Para Edelcio Lopes de Oliveira Júnior, filho de Leco, o diferencial é a tradição. “Eu participo dessa festa desde que nasci, então acho que a essência do Bloco das Bruacas é a tradição, a tradição da marchinha de Carnaval, a tradição do pessoal que nasceu e mora aqui na Vila.”

Além de trazer sua filha, Edelcio faz parte da banda, “Meu pai faleceu em 2020 e ele tocava um surdo feito com uma lata azul de carbureto por que eram as condições que tinham na época e agora essa herança ficou para mim de tocar o azulzinho e deixar viva a lembrança do meu pai.”

Além da diversão a festa traz mais visibilidade para os comerciantes locais e fomenta o turismo na região, visto que Paranapiacaba possui variados pontos históricos para visitação.

Para Michele Leite, 49 anos, o bloco é especial. “Não tem brigas, não acontecem assaltos, você pode levar a família toda tranquilamente. Meu pai fazia parte do bloco lá de Ribeirão e depois que mudou me trazia aqui e hoje em dia eu trago meus filhos.”

“Vem toda a família, meus irmãos, eu sou o caçula de nove, meus sobrinhos, meus amigos e assim vai indo. Meu maior orgulho é fazer parte desse bloco, dançando, curtindo e cantando, mesmo que saia um pouco desafinado. Faço isso pela memória dos que faziam parte e já se foram”, disse o o aposentado Paulo César Ranger.

PROGRAMAÇÃO

