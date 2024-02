Vera Cruz é devolvido e gestão de Morando amarga prejuízo

A euforia do prefeito de São Bernardo Orlando Morando (PSDB) se transformou em desalento e prejuízo milionário para a cidade. O contrato firmado entre a Prefeitura e a Band para locação do Pavilhão Vera Cruz – importante e histórico complexo cinematográfico do País na avenida Lucas Nogueira Garcez – foi rompido na última semana. A emissora havia locado o espaço pelo valor de R$ 15,7 milhões por três anos, com início em janeiro de 2022 e término em dezembro de 2024. A área inclusive já foi desocupada e devolvida ao município.

O espaço, de acordo com o contrato, estava sobe cuidado da PRH9, unidade de negócios do Grupo Bandeirantes, responsável por produções da casa, tais como o MasterChef, que sofreu na última temporada com problemas de acústica e a série de humor Nóis na Firma, com qualidade técnica questionável internamente na emissora.

Até a entrega do complexo de pavilhões, que além de contribuir com a gravação de mais de 40 produções cinematográficas, sendo a mais recente o filme O Sequestro do Voo 375, abrigou também trabalhos de outros formatos, como The Wall (Globo) e Canta Comigo (Record), foram pagos R$ 10,5 milhões, ou R$ 438 mil por mês. Com o rompimento do contrato, o governo de Orlando Morando amarga um prejuízo de R$ 5,2 milhões.

O Diário procurou a Prefeitura de São Bernardo para entender o motivo do rompimento e se o contrato previa multa em caso de quebra antes do prazo, porém nem uma resposta foi apresentada.

Segundo divulgou a imprensa especializada em bastidores da TV, a decisão partiu do Grupo Bandeirantes na busca de equilibrar o caixa. A emissora do Morumbi teria dado um passo maior do que a perna, ainda durante a crise sanitária da pandemia de Covid-19, e, na contramão do mercado audiovisual, projetou o aporte para a locação por meio da PRH9, que poderia sublocar os estúdios.

Ao portal UOL, a gestão do tucano também não informou se multa foi aplicada pelo rompimento antecipado. Se em previsão contratual existir o ônus para a locatária e a quantia não for paga ou deixada de ser cobrada pelo locador o prejuízo pode ser ainda maior. “A Prefeitura de São Bernardo informa que o vínculo com o Grupo Bandeirantes se tratava de uma permissão de uso e que os pagamentos foram efetuados pela permissionária (PRH9 Produções)”, diz trecho da nota do governo.

O esclarecimento público traz outros elementos, sem deixar claro o real motivo para o fim da locação, apenas limita-se a informar que a decisão partiu da produtora. “O espaço foi desocupado e feita vistoria, verificado que os pavilhões estavam em ordem, com as benfeitorias incorporadas ao próprio municipal (camarins com banheiros, salas com isolamento acústico, banheiros reformados, entre outras)”, informa a Prefeitura. O complexo foi devolvido em 31 de dezembro.

Procurado, o grupo Band não se manifestou.