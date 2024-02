Charge - 13 de fevereiro de 2024

Quase um terço da água potável é desperdiçada em seis municípios do Grande ABC, com exceção de São Caetano. A região registrou um índice de perda de 29,23%, ou seja, a cada 100 litros de água captada, tratada e pronta para ser distribuída, 29,23 litros são perdidos no caminho. Os dados são do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), referentes à coleta de informações de 2023, com ano de referência de 2022.

A perda de água está associada à ineficiência da distribuição pelas companhias de saneamento básico do País, conforme afirma a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto. A empresa trata a água do rio, e nesse processo entre a saída da estação de tratamento de água e o hidrômetro que está na casa do consumidor, existe a perda do recurso.