Palavra do Leitor - 13 de fevereiro de 2024

‘Cortejo de Ditinho da Congada revive Carnaval em São Bernardo’ (Setecidades, ontem). Ditinho da Congada está de parabéns pela iniciativa de reunir integrantes de várias escolas de samba de São Bernardo, bem como de blocos, que conseguiram proporcionar momentos de alegria e descontração para jovens, adultos e crianças, que participaram do desfile na Rua Marechal Deodoro, na tarde de ensolarado domingo de Carnaval. Tudo transcorreu num clima de muita paz. Parabéns a todos que participaram da organização do evento.

Neusa Maria Pereira Borges

Café e notebook – 1

Esclarecedor o artigo ‘Entre a xícara de café e o notebook’ (Opinião, dia 11). Sou favorável ao proprietário que não permite o uso do notebook em seu estabelecimento desde que claramente indicado no recinto. O problema não está relacionado apenas ao café, mas também ao uso da mesa, banheiro, wi-fi e, às vezes, tomadas como extensão do seu local de trabalho por horas, pagando apenas um café expresso e copo d’água. Gente sem noção tem em todo lugar.

Walmir Ciosani

Café e notebook – 2

Essa celeuma ocorrida em Barueri deve se alastrar para o Estado todo. Agora, a pessoa pedir um cafezinho, sentar-se numa mesa às 8h e levantar às 12h10, torna-se inviável para o proprietário do estabelecimento. O mesmo seria obrigado a cobrar a antiga taxa de rolha, agora taxa wi-fi. Ou o cafezinho temperado com wi-fi custaria o triplo.

João Camargo

Juízo final

‘Sentenças de Juízo Final’ (Opinião, dia 10). O articulista conservador, misturando política, religião e tecendo enviesadas considerações jurídicas, afirma diversas vezes: “não é pecado mortal”. Realmente não é. O que é crime (pecado mortal) é planejar golpe de Estado (tentativa Tabajara), minimizar pandemia, desacreditar vacinas, colocar, sem provas, dúvidas sobre nosso processo eleitoral... Por esses crimes é que o suspeito que o articulista defende terá que responder perante a Justiça!

João Paulo Mendes Parreira

Bolsonaro

Tem aquele que foi enganado, aquele ingênuo, aquele mal-informado, tem o puxa-saco, o trouxa, o bobo da corte e tem também o mau-caráter mesmo, o amante do mal, aquele que durante o mandato anterior adquiriu alguma consciência do quão nocivo o inelegível foi para o País e mesmo assim continua defendendo o traste só para não dar o braço a torcer. Desses todos eu tenho pena. Poderiam ajudar o País ao invés de atrapalhar. A esperança é que o tempo se incumba de corrigi-los. Agora, tem aqueles que realmente pensam igual ao dito-cujo, esses são casos de soluções impossíveis. Só Deus na causa, ou cadeia, não é? Isso para que reflitam um pouco, pois quem segue criminoso, criminoso é. Se não tiver cura divina, que seja pela força da lei.

Alencar Marcon

Lula

Já que o presidente Lula da Silva vai a Etiópia, na África, em viagem amigável, não poderia dar uma esticadinha até Moçambique, que está devendo horrores pelos empréstimos feitos pelo BNDES para construção de um aeroporto de fazer inveja ao próprio Brasil? Às vezes, cobrar pessoalmente dá mais resultado, não?

Beatriz Campos

Dívida

Agora é real, a dívida pública brasileira aumentou de 71,7% para 74% e não há como esconder. Embora a diferença entre os percentuais pareça pouca, o endividamento adicional é de R$ 280 bilhões, o que causa juros elevados, cabendo à sociedade o pagamento dos gastos. Para Lula, trata-se de mera matemática, mas ele sabe que sem uma política de contenção de gastos, o desequilíbrio do orçamento acarretará pressão inflacionária, baixo investimento, crédito escasso, desconfiança de consumidores e empresários, um cenário devastador que coloca o Brasil muito próximo à falida Argentina. Esperar o quê de um governo perdulário? Toda criatividade da equipe econômica se traduz em aumento de impostos, cortar gastos nem pensar.

Izabel Avallone

Partido Liberal

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com as provas da Polícia Federal da minuta golpista de 2022, deveria extinguir o Partido Liberal e cortar imediatamente a verba pública para cobrir gastos da agremiação nas eleições de 2024. O presidente da legenda deveria perder qualquer cargo. E o PL deveria cortar imediatamente o salário da família Bolsonaro, com a devolução de todos os valores, para, assim, mostrar para a Nação que a democracia venceu o golpe.

Eduardo Furtado

Autista

Nosso Diário está sempre abordando a importância da causa autista. Infelizmente vivemos em um mundo com muitos contrastes, indiferenças e agressões, não reconhecendo ao autista até o direito de estudar. No Brasil existem aproximadamente dois milhões de pessoas que sofrem desse transtorno, que é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Além das crianças autistas, temos ainda as cadeirantes, as deficientes, as com síndrome de Down, as obesas e aquelas que sofrem de outras doenças raras. E todas são seres humanos e precisam do nosso carinho, respeito e, principalmente, amor incondicional; jamais o desrespeito e o preconceito.

Cecél Garcia

