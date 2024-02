Rodolfo sai do banco, marca duas vezes e Novorizontino supera o Guarani pelo Paulistão

O Novorizontino contou com a estrela do atacante Rodolfo para superar o Guarani por 2 a 0 nesta segunda-feira. O experiente atacante entrou no intervalo e em 16 minutos marcou os dois gols da vitória no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no duelo que marcou o encerramento da sétima rodada do Campeonato Paulista.

O Novorizontino embolou de vez o Grupo D. Com a vitória, assumiu a vice-liderança com 12 pontos, ultrapassando o São Bernardo no saldo de gols (4 a 2). O líder é o São Paulo com 13, porém o time de Carpini tem um jogo a menos. O lanterna é o Botafogo, com oito, e também na briga pela classificação.

Já o Guarani chegou à sua quarta derrota seguida. Na semana passada demitiu o técnico Umberto Louzer e confirmou, nesta segunda-feira, Claudinei Oliveira, ex-Chapecoense. É o lanterna do Grupo B, com quatro pontos, atrás do Água Santa, com 10, da rival Ponte Preta, com 12, e do Palmeiras, líder com 14. O Guarani também é o 13º geral, próximo a zona de rebaixamento.

Com um novo esquema, com três zagueiros e dois alas, o Novorizontino foi superior ao Guarani no primeiro tempo. Com mais posse de bola e explorando os lados, os donos casa quase abriram o placar com Waguininho, que parou em Wladimir e depois cabeceou para fora.

O Guarani não se encontrava em campo. Tanto que o meia Régis e o atacante Reinaldo chegaram a se desentender dentro de campo. O Novorizontino foi quem teve mais ímpeto ofensivo, mas não conseguiu tirar o zero do marcador.

Na segunda etapa, o Novorizontino voltou mais intenso. Chico arriscou de fora da área e fez o travessão balançar. Na sequência da jogada, Waguininho recebeu na ponta direita e bateu cruzado. Rodolfo, que entrou no intervalo no lugar do meia Rômulo, se atirou na bola para abrir o placar, com seis minutos.

O Guarani até buscou a reação, mas Rodolfo entrou inspirado. Aos 16, o atacante se antecipou à defesa e cabeceou para ampliar. Com a vantagem, os donos da casa ficaram confortáveis em campo. Controlando a posse de bola e anulando as poucas investidas dos visitantes, o Novorizontino administrou o resultado até o apito final, para conquistar três pontos importantes no estadual.

Na próxima rodada, o Novorizontino visita a Inter de Limeira, na quinta-feira, às 19h, em Limeira. Mais tarde, às 19h30, o Guarani recebe o lanterna Santo André, no Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 GUARANI

NOVORIZONTINO - Jordi; Raul Prata (Willean Lepo), Luisão, Renato (Rafael Donato), Chico e Danilo Barcelos; Willian Farias, Rômulo (Rodolfo) e Marlon; Waguininho (Lucca) e Neto Pessoa (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GUARANI - Vladimir; Heitor, Léo Santos, Márcio Silva e Hélder; Camacho (João Victor), Lucas Araújo (Chay), Matheus Bueno e Régis (Anderson Leite); Derek (Pablo Thomaz) e Reinaldo (Marlon Douglas). Técnico: Rodrigo Leitão (interino).

GOLS - Rodolfo, aos seis e aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renato (Novorizontino) e Matheus Bueno (Guarani).

ÁRBITRO - Guilherme Nunes de Santana.

RENDA - R$ 42.275,00.

PÚBLICO - 2.093 total.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.