Neymar ganha buquê de flores em seu retorno à Arábia Saudita para recuperação

Neymar sofreu uma grave lesão no dia 17 de outubro de 2023. A ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco impediu que ele pudesse se provar como a principal contratação do futebol saudita para a temporada. Agora, após quatro meses da lesão, o brasileiro está de volta ao país do Oriente Médio.

Na manhã desta segunda-feira, Neymar chegou a Riad, cidade do Al-Hilal, seu clube na Arábia Saudita. O craque foi bem recebido e ganhou até um buquê de flores azuis e brancas, cores do time. Jovens torcedores também ganharam autógrafos do brasileiro.

"Bem-vindo de volta a Riad, nosso mágico brasileiro", publicou o Al-Hilal nas redes sociais. Apesar de comemorar o retorno de Neymar, a verdade é que o clube se virou muito bem sem o craque. Sob o comando de Jorge Jesus, a equipe lidera com folga o Campeonato Saudita.

Invicto, o Al-Hilal está na ponta do Saudita com 53 pontos, sete a mais que o vice-líder Al-Nassr. Até aqui foram realizados 19 jogos de um total de 34. Uma das missões de Neymar será conquistar o técnico português, que já disse que o brasileiro não gosta de futebol como Cristiano Ronaldo, outra estrela do país asiático. A expectativa é que Neymar esteja disponível para atuar apenas em agosto.

No período em que ficou no Brasil, Neymar passou por uma cirurgia para correção da lesão, mas também pôde aproveitar. Ele foi a grande estrela do seu cruzeiro, acompanhou jogo do Santos na Vila Belmiro, ganhou torneio de pôquer, foi a festa de Romário, recebeu críticas por estar fora do peso e se envolveu em polêmicas sobre relacionamentos.