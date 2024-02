Luisa Stefani estreia com vitória ao lado de Demi Schuurs no WTA 1000 de Doha

Luisa Stefani, atualmente na 16ª posição do ranking mundial, e sua parceira holandesa Demi Schuurs, estrearam com vitória nesta segunda-feira no WTA 1000 de Doha, no Catar, torneio que conta com uma premiação de US$ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 16 milhões). Cabeças de chave número 5, Luisa e Schuurs superarem a dupla formada pela casaque Anna Danilina e pela ucraniana Nadiia Kichenok por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 e 7/6 (10/8). Agora, elas se preparam para enfrentar na próxima quarta-feira, a dupla russa composta por Anastasia Potapova e Vera Zvonareva nas oitavas de final.

"Muito feliz com a vitória de hoje, minha primeira aqui em Doha. Sempre muito difícil a adaptação de Abu Dabi pra cá, tive pouco tempo. Acabei treinando pela primeira vez aqui com a Demi, jogamos à noite, saímos de quadra algo como 23h40 no horário daqui, no fuso de Abu Dabi seria perto de uma da manhã", afirmou Luisa Stefani. "Então é difícil, mas foi uma ótima maneira de dar esse primeiro passo. O principal hoje foi jogarmos bem nos pontos importantes. Temos agora uma nova chance de evoluir e ir melhor na próxima rodada. Vamos pra cima."

No decorrer da partida, Stefani e Schuurs mostraram consistência, especialmente no primeiro set, onde aproveitaram oportunidades importantes para conquistar a vitória por 6/4. No segundo set, apesar de um início desafiador com uma quebra de serviço contra, a dupla brasileira/holandesa conseguiu devolver a quebra e forçar o tie-break. Com determinação, salvaram três set points adversários antes de fechar o jogo em 10/8, garantindo assim a vitória na partida.

Brasileira mais bem colocada no ranking de duplas, Stefani vinha de uma semifinal em Abu Dabi ao lado de Beatriz Haddad Maia. No entanto, devido a uma lesão nas costas de Bia, não puderam disputar a semifinal, encerrando sua participação no torneio anterior antes do previsto. Por outro lado, Demi Schuurs estava sem competir desde o Grand Slam australiano, encerrado em janeiro.

Agora, Stefani e Schuurs concentram suas energias na próxima partida contra a Potapova e Zvonareva, que venceram a húngara Timea Babos e a croata Donna Vekic por 7/6 (7/5) e 6/2. No mesmo quadrante estão a belga Elise Mertens e a taiwanesa Su-Wei Hsieh, principais cabeças de chave e atuais campeãs do Aberto da Austrália.