Jornalistas Carol Barcellos e Marcelo Courrege aparecem juntos e assumem namoro na Sapucaí

Os jornalistas Carol Barcellos e Marcelo Courrege, do núcleo de esportes da Rede Globo, apareceram juntos na primeira noite de desfiles das principais escolas de samba do Rio de Janeiro neste domingo, 11. Os dois fizeram publicações assumindo um namoro nesta segunda-feira, 12.

Marcelo compartilhou uma foto ao lado de Carol e elogiou o samba da Acadêmicos do Salgueiro em uma postagem no Instagram. A escola fez um desfile em que discorreu sobre o povo indígena Yanomami.

"Lindo samba do Salgueiro. Linda noite", escreveu o jornalista. Carol também publicou uma selfie ao lado do namorado, mas sem legenda. Ela, porém, recebeu elogios de colegas de profissão.

"Que casal mais lindo", escreveu Sandra Annenberg. A apresentadora Ana Paula Araujo comentou a postagem com emojis de coração.

A jornalista havia se casado com André Vianna em São Miguel dos Milagres em 2022. Ela também já foi casada com o também jornalista de esportes Bruno Côrtes, com quem teve uma filha, Júlia, que nasceu em 2012. Já Marcelo era casado com a também jornalista Renata Heilborn.