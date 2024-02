Guarani oficializa Claudinei Oliveira como técnico para sequência do Paulistão

Horas antes de entrar em campo para enfrentar o Novorizontino na noite desta segunda-feira, o Guarani oficializou a chegada do técnico Claudinei Oliveira para a sequência da temporada, em especial para acabar com o momento ruim do time campineiro no Paulistão.

"Claudinei Oliveira será o novo treinador do Guarani para a sequência da temporada. Aos 54 anos, ele assume o comando técnico da equipe após a partida desta noite contra o Novorizontino", postou o Guarani nas redes sociais ao oficializar a chegada do técnico.

Aos 54 anos, o ex-goleiro começou a carreira nas categorias de base do Santos. Depois, acumulou passagens por Athletico Paranaense, Sport, Goiás, Vitória, Paraná, Vila Nova e Avaí, onde conquistou dois acessos, em 2016 e 2021.

Seu último clube foi exatamente a Chapecoense, que acertou com Umberto Louzer, ex-treinador do Guarani. No clube catarinense onde estava desde o final do ano passado, conseguiu ajudar a se manter na Série B, mas neste começo de temporada, deixou a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense.

Com Claudinei Oliveira nas tribunas, o Guarani entra em campo nesta segunda-feira (12), às 21h, contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Neste momento, o auxiliar permanente do clube, Rodrigo Leitão ficará à beira do gramado de forma interina. Atualmente, o time campineiro é lanterna do Grupo B com quatro pontos.