Diadema realiza mega mutirão de limpeza contra dengue nas escolas

No combate direto ao mosquito da dengue, Diadema iniciou, neste feriado prolongado, mutirão de limpeza dentro das unidades de ensino municipais e pintura do viário das ruas do entorno.

O Mega Mutirão de Limpeza no Carnaval começou cedo no bairro Eldorado. As equipes de roçada estavam dentro da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica ) Átila Ferreira de Vaz executando o corte do mato, removendo terra e areia trazidos pelas chuvas e tirando qualquer recipiente que possibilitasse ao aedes aegypti, como também é conhecido o mosquito da dengue, de fazer criadouro e espalhar a doença pela cidade.

Na parte externa do prédio, trabalhadores faziam a pintura de solo da rua Badejo, que fica na frente da unidade escolar. “Vamos deixar o entorno bem sinalizado para facilitar quem passa de carro e também para as crianças que estudam nesse prédio”, informou Vanderly Lima, responsável pela pasta de Mobilidade e Transportes. O secretário esclareceu que a sinalização realizada é uma manutenção periódica e que ela envolve todas as ruas onde estão localizadas as 62 escolas de Diadema.

“A roçada é importante, porque além de deixar as áreas externas dos equipamentos limpas, também evita que o mosquito da dengue se multiplique”, afirmou a secretária de Educação, Ana Lúcia Sanches.

O mega mutirão continua na região sul e as próximas escolas que vão receber a limpeza são as EMEBs Chico Mendes e Tarsila do Amaral. Nesses locais o trabalho será concluído na próxima segunda-feira e depois ele segue para as escolas da região norte.