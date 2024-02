Peça baseada na obra de Augusto Cury chega em São Bernardo

Após dois anos de turnê pelo País, a comédia dramática "Nunca desista de seus sonhos" desembarca no são-bernardense Teatro Lauro Gomes em sessão única, neste sábado (17), às 20h30. A trama traz consigo o peso de um enredo inspirador, responsável pela venda de mais de 2,3 milhões de exemplares na versão literária, além de protagonistas renomados para a peça, como Maximiliana Reis e Nizo Neto. Todo o roteiro foi adaptado pelo próprio autor e psiquiatra Cury, junto à roteirista Ingrid Zavarezzi.

Os atos dirigidos por Rogério Fabiano são de classificação livre e devem emocionar a plateia, com reflexões e exercícios de autoconhecimento, por cerca de 70 minutos.

Para assistir a apresentação, é possível garantir ingressos pelo site https://www.bilheteriaexpress.com.br/, por televendas (WhatsApp) 11 2771-0016 ou pessoalmente, no restaurante próximo ao teatro, o Kalifas Pratos Árabes (Rua Helena Jacquey, 149). Vale destacar que os valores para a cadeira variam de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), sendo a opção social cotada em R$ 90 junto à doação de 1 kg de alimento.

DO RISO AO DESESPERO

Em entrevista, os artistas que dão vida à encenação destacam os desafios e realizações em torno do projeto https://nuncadesistadeseussonhos.com.br.

Com a exibição deste sábado (17), a atriz natural de São Bernardo, Maximiliana Reis, interpréte da personagem ''Dra. Carol'' completa, inclusive, seus 40 anos de carreira em um palco, na terra natal.

"O convite veio como um grande presente. Este é literalmente um ''sonho'', em trazer ao público uma personagem que tantos se identificam e se emocionam", destaca ela, que soma a passagem à um currículo vasto. Maximiliana já dirigiu, produziu e foi, na TV Globo, instrutora de Dramaturgia e Coaching de Cláudia Raia em “Salve Jorge”, assim como atuou no SBT em novelas como Cúmplices de um Resgate e Chiquititas, recebendo ainda prêmios internacionais por apresentações na Europa.

Enquanto isto, Nizo Neto, filho do inesquecível Chico Anysio e protagonista pelo personagem ''Breno'' e ''Cury'', afirma ter recebido um retorno positivo das pessoas, tanto pelas redes quanto ao vivo, quando é abordado no fim das sessões. “É aquele cara que passa por muitas coisas que muitas pessoas passam. Que é o problema de autoestima. Um cara que se preparou, estudou e que, agora, está fazendo o que não gosta, tendo que morar onde não quer, porque a vida o colocou nessa situação. De uma certa forma, eu me identifico com ele, porque, a vida é cheia de altos e baixos, ainda mais para nós, artistas. É a dificuldade de você dar a volta por cima, encarar o que está passando e pedir ajuda, nesse caso, terapia. Eu faço terapia há muitos anos e ajuda demais”, revela.