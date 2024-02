Adolescente de 13 anos é morta com mata-leão após discussão com ex-namorado no RS

Uma jovem de 13 anos foi morta pelo ex-namorado com um golpe de mata-leão, na noite de sexta-feira, 9, no balneário de Xangri-lá, litoral norte do Rio Grande do Sul. O suspeito, um adolescente de 15 anos, foi apreendido em flagrante pela Brigada Militar (BM) e conduzido a Polícia Civil.

O crime ocorreu por volta das 21h40, na rua João Prudêncio da Costa, no bairro Sambaqui. Após ver a menina desacordada, o ex-namorado chamou a BM e o socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ao chegar no local, a equipe de emergência constatou que a garota já estava morta. O adolescente, em depoimento à polícia, afirmou ter se defendido depois de a menina tentar atacá-lo com uma faca. O mata-leão é um golpe de estrangulamento usado nas artes marciais, realizada pelas costas.

A Polícia Civil entrou com uma representação pedindo a internação do menor na Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase). O caso também foi encaminhado ao Ministério Público.