Jeh retorna após suspensão e técnico Brigatti pede 'pés no chão' à Ponte Preta

A Ponte Preta já começou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino na quarta-feira pelo Campeonato Paulista. A grande novidade na reapresentação desta segunda-feira foi o atacante Jeh, que cumpriu suspensão na vitória por 2 a 0 diante do São Paulo no último sábado.

Contra o adversário tricolor, a Ponte Preta jogou com Dodô e Iago Dias no setor ofensivo. Depois, a dupla foi substituída por Gabriel Novaes e Renato, que fez um dos gols da vitória.

Com o retorno, Jeh deve ser titular ao lado de Iago Dias, entrando no lugar de Dodô. Jeh fez seis jogos na temporada e marcou quatro gols. Nas três últimas partidas, marcou um gol e também levou um cartão amarelo por reclamação, duas vezes, e por comemorar no alambrado, situação que a comissão técnica tentará corrigir.

Após a vitória, o técnico João Brigatti comemorou a situação da Ponte Preta, mas pediu pés no chão na busca pela classificação às quartas de final. "Deixamos para trás qualquer situação de rebaixamento e agora é buscar mais. Conseguimos a pontuação que vislumbra uma disputa para avançar. Essas duas vitórias nos fortalecem demais, mas sempre com humildade e pés no chão."

A Ponte Preta vem de duas vitórias seguidas, já que antes superou o Botafogo por 3 a 0 fora de casa. Há cinco jogos invicto, o time está em segundo lugar do Grupo B, atrás apenas do São Paulo, com 13 e dois jogos a menos. O jogo diante do Red Bull Bragantino, pela oitava rodada, será realizado na quarta-feira, às 21h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.