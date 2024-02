Nova namorada de Duda Nagle curte comentário com suposta indireta à Sabrina Sato

Como você acompanhou, Duda Nagle assumiu um novo relacionamento com uma publicação ao lado de Michele Balsamão. Depois do anúncio, rapidamente seus comentários ficaram repletos de pessoas relembrando Sabrina Sato e comparando as duas.

Mas um deles chamou a atenção dos internautas, na frase o seguidor colocou que Duda mudou para uma mulher mais parecida com ele:

Agora sim, uma mulher do mesmo nível!

Só que um detalhe deste comentário causou burburinho na web, a nova namorada de Nagle curtiu a observação. Assim como esse seguidor, outros mais criticaram Sato, ex do ator, pelas roupas que usa, principalmente no Carnaval.

Até o momento nem Duda nem a nova amada se posicionaram sobre o assunto. Eita!