Marido de Sasha Meneghel se pronuncia após ser barrado por segurança no trio de Ivete Sangalo

Eita! João Lucas, marido de Sasha Meneghel, enfrentou um perrengue ao chegar no trio da cantora Ivete Sangalo, em Salvador, na Bahia. Na madrugada desta segunda-feira, dia 12, começou a viralizar um vídeo do músico sendo barrado por um segurança.

Com a repercussão do assunto, João decidiu usar as suas redes sociais para se pronunciar e explicar o que de fato aconteceu. Segundo ele, o profissional só estava realizando o seu serviço, já que ele estava sem a pulseira para entrar no local.

Saiu um vídeo de eu sendo barrado pelo segurança [risos] Galera, vocês não têm ideia do que é isso aqui. O segurança fez o trabalho dele! eu estava sem pulseira e ele não é obrigado a me conhecer. Está certo ele, escreveu.

João só foi liberado após Sasha falar ao segurança que ele era o seu marido.