Baby do Brasil fala sobre vídeo com Ivete Sangalo em que cita o apocalipse

Nesta segunda-feira, 12, a cantora e pastora Baby do Brasil se pronunciou sobre a interação que teve com Ivete Sangalo durante a passagem do trio de Ivete na abertura do Carnaval de Salvador, no sábado, 10, e que acabou viralizando nas redes. Na legenda da postagem, ela comenta: "Como disse Mahatma Gandhi, 'divergência de opinião não é motivo para brigas'. Eu amo a Ivete, ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais ainda! Tudo o que aconteceu está na direção de Deus!".

Ela explicou por que decidiu falar sobre a vinda do apocalipse: "Ouvi no meu ouvido direito o Pai falar 'fala tudo'". E ainda explicou: "O Espírito Santo sairá da terra junto com todos os arrebatados! A tribulação que vai ficar aqui, está escrito, que nunca houve outra igual. Se por ventura isso acontecer nessa geração, enquanto estivermos vivos, precisamos ser arrebatados, pois somos do bem, somos de Deus e é só declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador e reconhecer que ele é o Filho de Deus!". Confira o post na íntegra clicando aqui .

Durante a interação com Ivete, Baby disse que o "arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos", ao que Ivete respondeu: "Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse quando a gente maceta o apocalipse".

Em seguida, Baby pede para Ivete tocar "Eva", mas a cantora seguiu com o hit "Macetando" e retrucou: "Eu vou cantar Macetando porque Deus está mandando". O momento viralizou nas redes, e internautas se divertiram com a situação: "Estou dando gargalhadas apocalípticas", disse um.