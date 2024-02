Dado Dolabella posta vídeos e pede expulsão de Davi do BBB24: Por muito menos o MC Guimê foi expulso

Nesta segunda-feira, dia 12, um novo assunto surgiu na web, o momento em que Davi decide dar um beijo na bochecha de Isabelle. Mas o que gerou burburinho foi Dado Dolabella pegando o vídeo e colocando em suas redes sociais, pedindo a expulsão do brother.

Segundo o namorado de Wanessa Camargo, o brother teria assediado Isabelle e assim como o MC Guimê deveria sair do BBB24:

Depois de gíria regional vem aí adultério regional. Por muito menos Mc Guimê foi expulso. E aí Boninho? O Carelli não teve medo de expulsar a queridinha do público em A Fazenda. Já chutou o balde mesmo?

No comentários, várias pessoas discordaram de Dado e relembraram que ele tem polêmicas sobre relacionamentos para ficar julgando e chamando o Davi de assediador. Já outros concordam que o momento foi constrangedor.

Mais um detalhe do embate entre Davi e Wanessa deu o que falar entre os internautas... O jovem baiano passou o número de seguidores da cantora. Nesta segunda-feira, dia 12, o brother conta com quatro milhões e 700 mil fãs no Insta e Camargo com quatro milhões e 500 mil.

Dentro do reality show Wanessa continua falando sobre suas teorias a respeito de Davi. Agora ela e Leidy Ellen comentaram que acreditam que o baiano tenha favoritismo da produção do programa.

-Eu acho que ele está sendo o favorito lá fora. Estou com umas teorias na minha cabeça. O Davi troca muito de microfone. Disse Leidy

Concordando, Wanessa disse que não pode explicar sua opinião:

- Pior que eu também fico pensando, amiga. Não vou falar, mas eu fico pensando sobre outras coisas que eu vejo aqui. Não posso falar. Não posso mesmo. Não me cobrem falar sobre isso, senão eu me ferro legal.

Apoio de artistas

Uma das coisas que já rolaram aqui fora e Davi nem imagina, tem sido os artistas que estão apoiando o participante. Dessa vez, Giovanna Ewbank contou que tem sido difícil ver a perseguição que ele tem sofrido, mas que o brother já é um campeão por sua força:

- Comecei a ver os vídeos do Davi quase desistindo do BBB e eu fiquei muito triste, muito angustiada, muito chateada, porque esse é o retrato do que acontece. Você vê um cara que é feliz, que acredita nos seus sonhos, que corre atrás dos seus sonhos, que falou várias vezes ali dentro: eu vou vencer... e agora você vê ele quase desistindo do jogo por não estar aguentando a pressão, por não estar aguentando o massacre que estão fazendo com ele. As pessoas estão completamente cegas e fazem um massacre com ele... E como não estão conseguindo acabar com o cara, eles estão tentando acabar com quem o cerca, quem o apoia.

Na legenda ela continuou:

Está difícil de assistir! Mas o Davi é gigante! O BBB É e SEMPRE foi um recorte da sociedade. O que acontece lá dentro, acontece aqui fora todos os dias! Que a gente observe, aprenda e não repita!