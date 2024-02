Mãe de Yasmin, Luiza Brunet entrega que mandou mensagem para equipe do BBB24 após perceber que modelo estava deprimida

Mães adoram dar pitacos para o bem-estar dos filhos, né? E Luiza Brunet não é diferente. Em entrevista ao jornal Extra, a modelo contou que anda preocupada com o comportamento da filha, Yasmin Brunet, no BBB24 e decidiu mandar uma mensagem de texto para a equipe do programa.

Luiza afirmou que não reconhece a personalidade da herdeira durante o confinamento e tem certeza de que ela está deprimida por estar muito apática, enquanto na vida real é super ativa.

Eu percebi que Yasmin começou a ficar muito deprimida. Mandei uma mensagem pra lá, querendo saber como está a saúde mental dela. Estou preocupada... Vejo minha filha apática, dormindo demais. Ela não é assim, é muito ativa. Ama o sol, mas não tem aproveitado os dias bonitos. Percebo que o comportamento dela mudou. Quando Rodriguinho fala, Yasmin já demonstra insatisfação em sua fisionomia, mas não verbaliza. Ela está fraca, disse,

E continuou falando sobre o distúrbio alimentar da filha:

Eu acompanhei os distúrbios alimentares da Yasmin em outras fases da vida. Quando a pessoa está com compulsão, o pior que se pode fazer é justamente o que Rodriguinho fez. Ele passou de todos os limites, foi constrangedor. No Brasil e no mundo, a gente vê milhões de pessoas obesas, enquanto outras milhões passam fome. Falar sobre isso é, sim, importante, mas não criticando o corpo alheio, dizendo que a menina vai sair rolando.