Nasce Gabriel, filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci

A família aumentou! Nesta segunda-feira, dia 12, Arthur Aguiar anunciou o nascimento de Gabriel, seu segundo filho. Vale lembrar que o ator também é pai de Sophia, fruto de seu antigo relacionamento com Maíra Cardi, já o novo herdeiro vem do relacionamento dele com Jheny Santucci.

Arthur e Santucci viveram uma história cheia de idas e vindas, mas, na virada de 2023 para 2024, eles revelaram que estavam juntos de novo - e unidos para a criação de Gabriel, primogênito da influenciadora. A notícia do nascimento do pequeno foi anunciada por meio do Instagram dos mais novos papais, que compartilharam um vídeo com o momento do parto, mostrando Aguiar cortando o cordão umbilical do pequeno.

Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida?É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele ser humaninho em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração. E nesse momento de celebração, a gente quer agradecer muito por todo o apoio e carinho que a gente recebeu durante essa jornada. Finalmente o nosso príncipe veio ao mundo com saúde, no tempo certo e no lugar certo!

O nome do bebê foi uma escolha difícil para Arthur e Jheny. Isso porque, segundo a influenciadora, o casal demorou mais de duas horas em uma ligação para chegar em um acordo.

Felicidades para a família que cresceu!