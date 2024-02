'A Sociedade da Neve' entra na lista de mais vitoriosos da história dos Prêmios Goya

A Sociedade da Neve foi consagrado, no sábado, 10, como o terceiro filme mais premiado do cinema espanhol depois de vencer a 38ª edição dos Prêmios Goya. A superprodução sobre um acidente de avião na Cordilheira dos Andes levou 12 dos 13 prêmios que concorreu, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor para Juan Antonio Bayona.

"Passamos dez anos ouvindo pessoas nos dizendo que este filme não era possível, que um filme em espanhol não poderia ser feito com esse nível de ambição", disse Bayona, que já teve três Goyas como diretor, mas nunca tinha visto um de seus trabalhos reconhecidos como o melhor do ano. "E digo que eles estavam errados porque ... tem 150 milhões de telespectadores na Netflix em todo o mundo. Um filme feito na Espanha. Em espanhol."

O filme, rodado entre Espanha, Uruguai e Argentina e que concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, começou a noite com 10 prêmios, incluindo em todas as categorias técnicas, desde som à direção de arte, montagem, efeitos especiais ou maquiagem e penteado, cuja equipe também disputará o Oscar no dia 12 de março, em Los Angeles.

"Acredito no cinema espanhol e penso nestas pessoas que estiveram na montanha abandonada, dados como mortas no meio do nada, e conseguiram sair porque trabalharam juntas e colaboraram para fazer o impossível. E essa é a ideia que sempre quis da nossa família no cinema espanhol: juntos podemos conseguir o que queremos", acrescentou Bayona, emocionado.

Apenas Mar Adentro, de 2004, com 14 Goyas, e Ay, Carmela!, de 1990, com 13, superam o feito de A Sociedade da Neve.

Veja a lista de vencedores do Prêmio Goya

Melhor Filme: A Sociedade da Neve

Melhor Direção: Juan Antonio Bayona, por A Sociedade da Neve

Melhor Ator: David Verdaguer, por Saben aquell

Melhor Atriz: Malena Alterio, por Que nadie duerma

Melhor Filme Europeu: Anatomia de Uma Queda (França)

Melhor Filme Ibero-Americano: A Memória Infinita, de Maite Alberdi (Chile)

Melhor Ator Coadjuvante: José Coronado, por Cerrar los ojos

Melhor Atriz Coadjuvante: Ane Gabarain, por 20.000 especies de abejas

Melhor Filme de Animação: Meu Amigo Robô, de Pablo Berger

Melhor Documentário: Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias, de Claudia Pinto

Melhor Roteiro Adaptado: Pablo Berger, por Meu Amigo Robô

Melhor Roteiro Original: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

Melhor Direção de Arte: Alain Bainée, por A Sociedade da Neve

Melhor Edição: Andrés Gil e Jaume Martí, por A Sociedade da Neve

Melhor Fotografia: Pedro Luque, por A Sociedade da Neve

Melhor Curta de Animação: To bird or not to bird, de Martín Romero

Melhor Curta-Metragem Documental: Ava, de Mabel Lozano

Melhor Curta-Metragem de Ficção: Aunque es de noche, de Guillermo García López

Melhor Trilha Sonora Original: Michael Giacchino, por A Sociedade da Neve

Melhor Canção Original: Yo solo quiero amor, de Rigoberta Bandini, por Te estoy amando locamente

Melhor Novo Diretor: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

Melhor Ator Revelação: Matías Recalt, por A Sociedade da Neve

Melhor Atriz Revelação: Janet Novás, por O corno

Melhor Direção de Produção: Margarita Huguet, por A Sociedade da Neve

Melhores Efeitos Especiais: Pau Costa, Félix Bergés e Laura Pedro, por A Sociedade da Neve

Melhor Som: Jorge Adrados, Oriol Tarragó e Marc Orts, por A Sociedade da Neve

Melhor Maquiagem e Penteado: Ana e Belén López-Puigcerver e Montse Ribé, por A Sociedade da Neve

Melhor Figurino: Julio Suárez, por A Sociedade da Neve

Goya de Honra: Juan Marine

Goya Internacional: Sigourney Weaver

Fonte: AP