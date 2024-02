Mais de 1,2 mil pessoas correm risco diário de sofrer mutilação genital feminina

As Nações Unidas marcaram a quinta (8), do Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, pedindo que os esforços e investimentos sejam redobrados para defender os direitos das mulheres e das meninas e que acelere o fim da prática. Estima-se que atualmente 4,4 milhões de meninas estejam em risco de sofrer com o que o chefe da ONU, António Guterres, chama de “terrível ato de violência baseada no gênero”. O número equivale a 1,2 mil casos diários.

Em mensagem sobre a data, Guterres evidencia os danos permanentes à saúde física e mental das vítimas a partir da mutilação em países da África, Oriente Médio e Ásia

“É importante incluir as pessoas migrantes, independentemente da origem e dos países, porque as dinâmicas das vivências também nos ajudam a refletirmos sobre as práticas das nossas origens. Não se trata de nós perdermos a nossa origem, essência, cultura e identidade. Não. Ajuda-nos a verificar se as práticas que estamos a ter, daquilo que nós chamamos a nossa cultura, elas realmente são potenciadoras do desenvolvimento humano”, esclarece a embaixadora em Portugal da ONG AND, Sona Fati.