Fitch: decisões sobre política fiscal no Reino Unido são fundamentais para reduzir incertezas

A Fitch avalia que as decisões de política fiscal do Reino Unido, incluindo o orçamento de primavera a ser divulgado em março, continuam sendo importantes para reduzir as vulnerabilidades das finanças públicas britânicas no médio prazo. "Um cenário macro moderadamente mais favorável e um desempenho orçamentário melhor do que o previsto desde que reafirmamos (o rating) do Reino Unido em 'AA-' (com perspectiva negativa), em dezembro de 2023, poderão aliviar pressões fiscais no curto prazo, mas as prioridades das políticas ajudarão a esclarecer se a consolidação fiscal será suficiente para reduzir riscos decorrentes de dívidas e custos de empréstimos elevados", diz a Fitch, em comunicado.

A agência de classificação de risco aponta também que a atividade econômica britânica se recuperou ligeiramente em novembro de 2023 e que taxa anual de inflação desacelerou significativamente em dezembro, para 4%, alimentando expectativas no mercado de que o Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) comece a reduzir juros antes do que se imaginava.

Por outro lado, a Fitch aponta que dados recentes do mercado de trabalho britânico, incluindo estimativas que sugerem uma taxa de desemprego mais baixa, podem estar refletindo pressões salariais persistentes e influenciar essas expectativas.

Pelas projeções da Fitch, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido deverá desacelerar para 0,3% em 2024, de 0,5% no ano passado, apresentando leve recessão no período entre o último trimestre de 2023 e o primeiro deste ano.

A Fitch também prevê que o BoE começará a reduzir juros em agosto, e que a inflação britânica permanecerá acima da meta oficial de 2% até o fim deste ano.