Daniela Mercury se irrita com folião no Carnaval e dispara: Vá procurar o que fazer, p***a

Carnaval é momento de muita diversão, farra e música, né? Mas isso não significa que não há espaço para algumas pessoas que podem se perder um pouco no meio de tantas coisas acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniela Mercury durante sua apresentação no trio elétrico do Circuito Dodô.

Durante as músicas, a cantora decidiu dar um discurso que não agradou muito um dos foliões. Porém, ao invés de dar ouvidos ao pedido do mesmo, a artista rasgou o verbo e disparou:

- Vá se lascar? Vai procurar o que fazer p***a. Fica enchendo o meu saco, me dizendo o que tenho que falar. Odeio quando tô falando e homem vem me mandar calar a boca, p***a. Vai a p**a que pariu, aliás, o pai que te pariu.

Mas não parou por aí, viu?! Daniela também se incomodou ao ouvir comentários de que ela seria metida. Sem nenhuma paciência para as críticas, ela disparou:

- Um homem veio me chamar de metida. Eu não sou metida não, sou Daniela Mercury!