Madrugada do 'BBB 24' tem Wanessa definindo novo alvo e choro de emparedado

A noite do domingo, 11, teve a formação do oitavo paredão no Big Brother Brasil 24, e a madrugada desta segunda-feira, 12, foi marcada por emoções fortes e reconfigurações nas estratégias dos participantes.

Marcus Vinicius, visivelmente abalado, chorou após ser emparedado, questionando os votos que recebeu. Wanessa identificou MC Bin Laden como seu novo alvo principal, após sentir-se traída por ele na votação, destacando um ambiente de desconfiança e estratégia dentro da casa.

O clima de intriga se acentuou com diversos participantes expressando suas insatisfações e recalibrando alianças.

Wanessa, após ser salva pelo líder, declarou que sua relação com MC Bin Laden não tinha mais volta, enquanto outros participantes também começaram a ver Bin Laden com outros olhos.

Definição de novo alvo para a cantora

A madrugada seguinte à formação do oitavo paredão revelou um redirecionamento nas estratégias de jogo de Wanessa, que passou a considerar MC Bin Laden como seu principal adversário. Esta decisão veio após uma série de interações que culminaram com o voto de Bin Laden contra Wanessa, o que, para ela, representou uma traição das alianças previamente estabelecidas. "Bin virou meu alvo principal, esquece Davi. Davi virou segundo lugar", afirmou.

A ruptura na relação foi motivada pelo voto recebido de Bin Laden, o que Wanessa interpretou como um jogo duplo da parte dele. "O Bin não está olhando na minha cara", disse Wanessa. "No último voto ok, chumbo trocado, porque eu fiquei falando que a pulseira me doeu. Aí eu estava aqui e ele conversou comigo falando que ficou chateado comigo porque eu era Top 10 dele. Conversei com Bin, me reaproximei do Bin. Ele falou lá que a gente se afastou? Ele jogou comigo", revelou Wanessa, demonstrando como a dinâmica de confiança foi quebrada.

Yasmin, aliada de Wanessa, também expressou sua disposição em votar contra Bin Laden, reforçando a ideia de que a desconfiança e o sentimento de traição eram compartilhados por outros participantes. "Votar em você depois de falar que você é o top 10... 'Não, fiquei chateado porque você era o meu top 10'. Falei: 'mas você me deu a pulseira'. Não tinha como não votar, foi uma troca. Eu só estou chateada porque isso mexeu comigo e eu falei para ele: 'demostra carinho e eu não gosto de demonstrar'. Não tem sentido. Eu não confio mais nele", concluiu.

Além de Wanessa, Pitel também expressou descontentamento com a postura de MC Bin Laden durante a formação do paredão.

Após discutir a situação com Rodriguinho e Fernanda, a sister disse estar "revoltada" com a justificativa dada por Bin Laden para votar em Wanessa. "Por mim, o voto da semana que vem é dele", cravou.

Choro do emparedado

Marcus Vinicius chorou após ser indicado ao paredão no Big Brother Brasil 24. Sentado na sala de estar, ele expressou sua tristeza com a frase: "É para eu ir para esse mesmo."

O momento de emoção atraiu a atenção e o apoio de outros participantes, que tentaram consolá-lo. Wanessa, por exemplo, afirmou confiante que Marcus voltaria do paredão, enquanto Alane o incentivou a se concentrar em apresentar sua melhor versão para o público.

"Você vai voltar, amigo. Vai dar tudo certo," disse Alane, oferecendo palavras de apoio.

Além da preocupação com o paredão, Marcus questionou os votos que recebeu, particularmente criticando a justificativa de Raquele. "Não quer assumir que foi comprada," ele comentou, mostrando sua insatisfação com as explicações dadas pelos colegas sobre seus votos.

MC Bin Laden isolado

Após a votação que definiu o oitavo paredão no BBB 24, MC Bin Laden se viu numa situação complicada, sentindo-se isolado dentro do jogo. Rodriguinho alertou o funkeiro sobre sua posição, dizendo: "Agora, você está sozinho." Esse comentário reflete as consequências das escolhas feitas durante a votação e como elas impactam as relações e alianças dentro da casa.

MC Bin Laden expressou desconforto com a atitude de Wanessa, principalmente depois de ter votado nela. Ele relatou que Wanessa tem evitado interações diretas com ele, criando um ambiente tenso.

"Não me sinto confortável. Quando eu chego, ela troca o assunto. Quando eu sento, ela sai fora", disse MC Bin Laden, indicando um distanciamento claro entre os dois.

Em conversa com Lucas Henrique, MC Bin Laden falou sobre o jogo de Wanessa, explicando por que se opõe à maneira como ela está jogando. "Eu não tenho nada contra ela pessoal. Pelo jogo, eu sou contrário à forma que ela joga, porque ela fuzilou o Davi e daqui a pouco está conversando com Davi", explicou, apontando para a dinâmica fluida das relações dentro do jogo.

Fernanda faz jogo sujo?

Fernanda, que escapou do paredão através da Prova Bate e Volta, continuou sendo um tópico de discussão entre os participantes do BBB 24. Alane acusou Fernanda de usar estratégias para evitar o paredão, inclusive sugerindo que a convidou para dançar na Festa da Líder como parte dessa tática.

"Eu acredito que esteja fazendo parte da estratégia da Fernanda ser legal. Até falar comigo ontem para dançar lá. A Fernanda chegar para mim e falar para dançar?", questionou Alane, indicando desconfiança nas intenções da confeiteira.

Beatriz concordou com Alane, refletindo sobre a mudança de atitude de Fernanda e sugerindo que era uma tentativa de limpar sua imagem.

"Depois do que aconteceu no Sincerão, ela quer tirar o dela da reta", disse Beatriz, apoiando a ideia de que as ações de Fernanda eram calculadas.

Lucas Henrique, em conversa com Wanessa e Yasmin na cozinha do VIP, também expressou opiniões negativas sobre Fernanda, argumentando que ela dava motivos para as pessoas não gostarem dela. "A Fernanda, ela dá motivo para as pessoas odiarem ela", afirmou.