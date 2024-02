Rogerinho, do grupo Revelação, é esfaqueado após desfile de Carnaval em Salvador

Na madrugada do último domingo, dia 11, depois de curtir e agitar o público no bloco de Carnaval Vem Sambar, em Salvador, o músico Rogerinho, do grupo Revelação, foi esfaqueado durante assalto.

Segundo informações do Bom Dia, Brasil, o cantor estava caminhando no Centro de Salvador com Mauro Jr., também integrante do grupo musical, quando foram abordados. Rogerinho foi atingido na mão e nas costas, mas recebeu atendimento médico prontamente e teve alta hospitalar.

Os assaltantes levaram uma bolsa com documentos, celular e dinheiro das vítimas. Apenas Rogerinho foi atingido pela arma cortante por ter reagido à ação criminosa.